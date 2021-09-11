الامارات | مدرب ليفربول يهاجم "فيفا" ويلخص مشروع "المونديال الجديد" بكلمة واحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب ليفربول يهاجم "فيفا" ويلخص مشروع "المونديال الجديد" بكلمة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحدث مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب عن المشروع الجديد الذي يقوده الاتحاد الدولي لكرة القدم، والخاص بتنظيم كأس العالم كل عامين، وقال في المؤتمر الصحافي قبل لقاء ليدز غدا، والذي نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية منتقدا بشدة "فيفا"، إن الأمر كله يتعلق بكلمة واحدة فقط "المال"، مشيرا إلى أن المال بات يطغى على كرة القدم، وأن هذا السبب الرئيس وراء رغبة "فيفا" بإقامة المونديال كل عامين.

واشار إلى أن لا أحد بات يهتم بصحة اللاعبين البدنية والنفسية، مشيرا إلى الضغوط الهائلة التي سيضيفها المونديال على اللاعبين، في حال أقيم كل عامين، وداعما جبهة المعارضة القوية لهذا المشروع، والتي بدأت تتسع بعد أن شملت الاتحادين الاوروبي والامريكي الجنوبي، بجانب هيئات ومؤسسات وأندية عديدة حول العالم.

وقال كلوب: ليس هناك رياضة في العالم بهكذا أجندة مضغوطة، في ألعاب القوى هناك سباقات عديدة بينها الماراثون، لكنها لا تقام 20 أو 30 أو 40 مرة كل عام". وتابع: كلنا نعلم لماذا هذا المشروع، ولماذا البحث عن طرق لإقامته، إن الأمر برمته يتعلق بالمال فقط لاغير". وتابع: عليهم أن يعلموا أنه بدون لاعبين، لن تكون هناك كرة قدم، لأنهم المكون الرئيس لها".

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