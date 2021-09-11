الامارات | خورفكان ينتظر حكم لجنة الانتقالات لتحديد موقف اللاعب عبدالله الرفاعي

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان ينتظر حكم لجنة الانتقالات لتحديد موقف اللاعب عبدالله الرفاعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو شركة خورفكان لكرة القدم، المتحدث الرسمي، مبارك مسعود الحمادي إن إدارة الشركة تنتظر حكم لجنة انتقالات اللاعبين بين خورفكان والوحدة فيما يتعلق بمنع اللاعب عبدالله الرفاعي من خوض المباراة التي تعادل فيها الفريقان دون اهداف أمس، ضمن الجولة الثالثة لدوري ادنوك للمحترفين، مؤكدا وجود قوانين ولوائح هي التي ستقرر موقف اللاعب.

وقال الحمادي لـ"الإمارات اليوم" إنه يستغرب من التصريحات التي ادلى بها ممثل نادي الوحدة في القنوات التلفزيونية الرياضية، وأضاف: "بحكم العقد المبرم فان الرفاعي لاعبنا وشركة خورفكان هي المسؤولة عنه وننتظر قرار لجنة انتقالات اللاعبين، وسنجتمع في شركة خورفكان لاتخاذ القرار المناسب"، مؤكدا ان اللاعب لم يتوقف عن التدريبات وتواجد مع فريق الرديف، وانه لن يكون ضحية المشكلة التي حدثت وسيتم التعامل وفقا للوائح المتبعة.

واشاد الحمادي بالمستوى الفني المميز الذي قدمه اللاعب خليفة مبارك الذي شارك بديلا لعبد الله الرفاعي واثنى على جهود زملائه، واكمل: نحن في الشركة لم نتواصل مع ادارة الوحدة لنستأذن السماح للاعب بالمشاركة مع خورفكان امام الوحدة لانه بموجب العقد يقع اللاعب ضمن مسؤوليتنا.

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