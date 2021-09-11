الخطوط الجوية الكويتية تعيد تشغيل رحلاتها التجارية من وإلى نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اعادة تشغيل رحلاتها التجارية من وإلى نيويورك وذلك اعتباراً من اليوم السبت بواقع رحلة في الاسبوع.



واوضح مدير دائرة العلاقات العامة والاعلام في الشركة فايز العنزي في تصريح صحفي نشرته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الوجهة ذات أهمية كبرى بالنسبة لجميع شرائح العملاء وتشهد إقبالاً كثيفاً خاصة المسافرين من رجال الاعمال والسياح والطلاب ومتلقي العلاج.

واكد العنزي، ان الخطوط الكويتية تسعى بشكل متواصل الى منح المسافرين على متن طائراتها خيارات أوسع تلبية لاحتياجاتهم في السفر وتقديم خدمة أفضل لهم عبر إطلاق وجهات جديدة ومتنوعة.