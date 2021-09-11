شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتباراً من الاثنين.. الخطوط الجوية الباكستانية تطلق رحلات تجارية إلى كابول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن ناطق باسم شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أنها ستستأنف رحلاتها من إسلام أباد إلى كابول الأسبوع المقبل، لتكون أول ناقل جوي تجاري أجنبي يقوم بالخطوة منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الشهر الماضي.



وقال الناطق باسم الشركة عبدالله حفيظ خان "حصلنا على كافة التراخيص التقنية لتشغيل الرحلات، ومن المقرر أن تتوجه أولى طائراتنا التجارية وهي من طراز أيرباص أيه320، من إسلام أباد إلى كابول في 13 سبتمبر(أيلول)".