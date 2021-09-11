شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يدرس استمرار مدافع الأهلى بالموسم الجديد ورفض الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الإبقاء على محمد عبد المنعم مدافع الفريق فى الموسم الجديد بعد انتهاء إعارته لسموحة لاسيما فى ظل عدم التعاقد مع مدافعين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكان محمد عبد المنعم قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء لصفوف فيوتشر أف سى الصاعد حديثاً للدوري الممتاز.

وكان مسئولو النادي الأهلي يفاضلون بين أكثر من عرض لإعارة محمد عبد المنعم، من أجل الانتقال إليهم في الميركاتو الصيفي الحالي، لاسيما بعدما ابتعد اللاعب عن القيد في قائمة الفريق الأحمر للموسم المقبل.

وامتلك محمد عبد المنعم ثلاثة عروض من أندية الجونة وسيراميكا وفيوتشر اف سي، وسط مطالب من لجنة التخطيط بقيد اللاعب في قائمة الفريق الأحمر للموسم المقبل، باعتباره من المدافعين المميزين، حتى يكون قادرا على حل أزمة الدفاع بالفريق الأحمر.