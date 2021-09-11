شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: لم أتوصل لاتفاق نهائى لتدريب الإسماعيلى.. والحسم خلال 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طلعت يوسف، المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، عن تطورات مفاوضاته مع النادى الإسماعيلى لقيادة الدراويش فنياً فى الموسم الجديد، وقال طلعت يوسف فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "بالفعل هناك مفاوضات مع الإسماعيلى لتولى تدريب الدراويش فى الموسم الجديد، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نتوصل لاتفاق نهائى فى هذا الشأن، وخلال 48 ساعة سوف يتم هذا حسم هذا الملف".

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع طلعت يوسف لتدريب الدراويش فى فترة سابقة، ولكنه اعتذر عن الاستمرار بعد 48 ساعة فقط من التعاقد معه قاد خلالها تدريبا وحيدا، لخلافات إدارية كما أوضح بعدها فى تصريحات تليفزيونية.

وأنهت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة التعاقد مع 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث تستعد للإعلان عنها فور الاستقرار على المدير الفنى الجديد الذى يقود الدراويش فنياً،وهم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة وعصام صبحى الظهير الايمن لمصر المقاصة وباولن فوافى لاعب المقاصة السابق.

قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، تأجيل البت فى قرار دخول الدراويش معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد لحين حسم ملف المدير الفنى الجديد وإستطلاع رأيه فى هذا الشأن لاسيما أن النادى يعانى من أزمة مادية تمنع خوض معسكر خارج الأراضى المصرية.

كما قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى تأجيل إنطلاق فترة الإعداد للإثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد لحين الاستقرار على الجهاز الفني وبعض الانتدابات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان من المقرر أن تنطلق فترة الإعداد يوم السبت الماضي، قبل تأجيلها إلى الخميس ثم إلى اليوم السبت قبل أن يتم تأجيلها مجدداً للاثنين المقبل، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدوري في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في ظل عدم الاستقرار الفني للفريق حتى الآن، خاصةً بعد رحيل إيهاب جلال عن الإدارة الفنية وعدم الاستقرار على الجهاز الفني الجديد حتى الآن.