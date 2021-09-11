شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يعود للقاهرة غدا ويترقب مفاوضات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز وصفقة الزمالك المنتظرة، إلى القاهرة غدًا، الأحد، قادمًا من دبى بعدما حرص على قضاء إجازته فى الإمارات.

ويترقب عبد الله السعيد حسم ملف انتقاله لصفوف نادى الزمالك بداية من عودته غدا إلى القاهرة، بعدما شهدت الفترة الماضية اتصالات مع اللاعب لحسم المفاوضات ولكن تواجده فى صفوف المنتخب الوطنى مؤخرا أجل المفاوضات لحين عودته.

من جانبه، أكد عمرو بسيونى مدير التعاقدات بنادى بيراميدز فى تصريحات سابقة، إن قرار رحيل عبد الله السعيد ليس قرار الإدارة التنفيذية فقط بل سيتم العودة إلى ملاك النادى وهو ما سيحدث فى الفترة الحالية لحسم إمكانية إتمام الصفقة من عدمه، خاصة فى ظل التمسك الشديد من جانب عبد الله السعيد فى الانتقال إلى القلعة البيضاء بالموسم المقبل لخوض مزيدا من التحديات فى مشواره الكروي، خاصة بعد المفاوضات التى دارت معه فى الفترة الماضية من جانب إدارة الزمالك بخلاف تحفيز لاعبى الفريق الأبيض له على الإنضمام إلى قلعة ميت عقبة وسط ترحيب كبير من جانب اللاعبين بتواجده فى صفوف الفريق الأبيض.

ووضع مسئولو الزمالك بعض اللاعبين من بيراميدز ضمن دائرة الاهتمامات لضمهم وكان من بينهم عمر جابر قبل خروجه من الحسابات وبذلك يتبقى الثلاثى عبد الله السعيد وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا ضمن حسابات الزمالك لضمهم فى فترة الانتقالات الحالية، حيث ينتظر الثلاثى نجاح الزمالك من عدمه فى إتمام التفاوض مع بيراميدز، خاصة بعد الاتصالات التى تمت من جانب حسين لبيب رئيس نادى الزمالك مع إدارة بيراميدز من أجل الحديث حول التعاون بين الناديين فى الصفقات خلال الفترة الحالية بخلاف عقد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك جلسات مع عمرو بسيونى مدير التعاقدات فى بيراميدز من أجل إتمام تلك الصفقات خلال المرحلة الحالية.