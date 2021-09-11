شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان هداف الشواكيش والأهلى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"58" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد رمضان، نجم الترسانة والأهلى ومنتخب مصر الأسبق، اليوم السبت بعيد ميلاده الـ "58" فهو من مواليد 11 سبتمبر 1963، وبدأ فى ناشئى الترسانة وصعد للفريق الأول عام "1981" واستمر مع الفريق حتى موسم "1989-1990"، سجل خلالها أكثر من "60" هدفا، وقاد الفريق للفوز بآخر لقب فى تاريخه "كأس مصر 1986".

انتقل للأهلى موسم "1990-1991" واستمر حتى اعتزاله في يونيو 1994 ، لعب محمد رمضان مع المارد الأحمر "128" مباراة، سجل خلالها "64" هدفا، وقاد الفريق للفوز بالدورى موسم "1993-1994"، وكأس مصر أعوام "1991، 1992، 1993"، و بطولة أفريقيا أبطال الكئوس عام "1993".

وفاز محمد رمضان بلقب هداف الدورى والكأس عام "1990-1991"، وفاز مع المنتخب بذهبية دورة الألعاب الأفريقية 1987.

وكانت آخر مبارياته مع الأهلى المباراة الفاصلة ضد نادى الإسماعيلى سنة 1994، وسجل فيها 3 أهداف وفاز الأهلى بأربعة أهداف لثلاثة وحقق لقب الدوري. بعد اعتزاله اللعب عمل مديرا للكرة بالنادى الأهلى موسم 1995 ثم ترك المنصب.

فى سياق آخر، فى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 2005 كرر الأهلى فوزه على أنيمبا النيجيرى حامل اللقب فى ختام مباريات دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بهدفين مقابل هدف سجلهما أسامة حسنى.

وفى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 2011 تعادل الاهلى مع الوداد البيضاوى بملعبه بالدار البيضاء بهدف لكل فريق فى الجولة الخامسة لدور المجموعات دورى أبطال إفريقيا، سجل هدف الأهلى محمد ناجى جدو.