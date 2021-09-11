شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يكشف حقيقة رحيل أحمد سمير ومحمد بسام بالميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش، أن لاعبه أحمد سمير لم يوقع لأى نادى وأن تعاقده مستمر مع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" ليس صحيحاً أن أحمد سمير وقع لفيوتشر أف سى أو أى نادى أخر، اللاعب ملتزم بتعاقده المستمر معنا لمدة ثلاثة مواسم قادمة وليس هناك جديد يخصه حتى الآن".

وعن موقف محمد بسام قال المهدى: " لم يصلنا أي عروض من الأهلى للتعاقد مع الحارس، ومندهش للغاية مما أسمعه فى بعض المواقع عن لاعبينا بدون أى تحرك على أرض الواقع".

وتألق أحمد سمير مع الطلائع هذا الموسم وسجل 11 هدفاً فيما شارك محمد بسام مع الطلائع في الموسم المنقضي خلال 35 لقاء وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه خلال 12 لقاء في حين استقبل 38 هدفا.

وأرسل نادى طلائع الجيش القائمة الأولى للفريق لاتحاد الكرة أمس الخميس وهو الموعد النهائى لإرسال القوائم الأولية للفرق استعداداً للموسم الجديد 2021 -2022، بعدما أعلن إتحاد الكرة في بيان رسمي يوم 7 سبتمبر إنّ الدوري سينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل بينما يعود النشاط الرياضي بمباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر المقبل، ثم تقام مباريات كأس مصر أيام 25 و29 سبتمبر وكذلك 2 و3 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 19 أكتوبر المقبل.

وضمت القائمة الأولى لطلائع الجيش 21 لاعباً هم :"محمد بسام ومحمد شعبان ومحمد ناصف وحسين السيد مارسيلو وعلى مهاب وخالد سطوحى وحسن مجدى وأحمد هانى حسينى وأحمد عبد الرحمن سيد ومهند لاشين وعمرو السيسى وفرانك ستيفن وأحمد سمير وعلى أحمد وأحمد سالم ومصطفى محمود ومحمود عاطف ومحمد سمير ومحمد شحاته وخالد عوض وفارس حاتم".

وانتهت إعارة عمرو جمال وأحمد علاء وناصر منسى وعمرو مرعى وإسلام جمال وإسلام محارب مع الطلائع فيما رحل إبراهيما كونيه ومصطفى جمال عن الفريق.

ويسابق مسئولو طلائع الجيش الزمن من أجل الانتهاء من ملف الصفقات الصيفية، خاصة بعد تحديد موعد مواجهة الأهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى، حيث يبذل العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الادارى بالنادى جهوداً مكثفة من أجل الانتهاء من هذا الملف بالتنسيق مع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق.