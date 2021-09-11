شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن تمديد عقد عمرو السولية وعلي معلول خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة خلال الساعات القادمة للإعلان عن تمديد تعاقد الثنائى التونسى علي معلول وعمرو السولية لاعبا الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة وأن المارد الأحمر لا ينشغل بأية ارتباطات في الوقت الحالي، وباتت الفرصة سانحة لتوقيع عقود جديدة مع القلعة الحمراء، لاسيما وأن عقدهم ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويترقب مسئولو الأهلي عودة الثنائى معلول والسولية للتدريبات الجماعية بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها عقب الانتهاء من مباريات الأجندة الدولية من أجل إعلان تجديد عقودهم مع القلعة الحمراء وغلق هذا الملف، وعدم انشغال اللاعبين بالتفكير في ملف تجديد عقودهم مع الأهلي، باعتبار الوقت الحالي الفرصة السانحة لحسم هذا الملف قبل الإقدام على الارتباطات المقبلة.

واستقر الأهلى على تصنيف عمرو السولية كفئة أولى داخل الفريق تقديراً لجهوده ودوره المؤثر مع المارد الأحمر طوال الفترة الماضية، فيما سيتم حسم سنوات تعاقد علي معلول حيث يريد المارد الأحمر تمديد التعاقد لمدة موسمين فيما يرغب النجم التونسى التوقيع لثلاثة أعوام لختام مسيرته فى القلعة الحمراء والاعتزال فى مصر.

وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ12 بطولة بواقع خمس بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري أبطال أفريقيا 2020 و2021 والسوبر الأفريقى.

إجمالا.. خاض معلول مع الاهلى 165 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.