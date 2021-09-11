شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ليس ممثل مصر الوحيد فى مونديال الأندية لكرة اليد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير الزملكاوية بصفة خاصة والعاشقة لكرة اليد بصفة عامة مشاركة فريق الزمالك فى كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى شهر أكتوبر المقبل بالسعودية بعد حصد لقب السوبر الأفريقى على حساب غريمه التقليدى الأهلى بالفوز بتتيجة 28/27.

والزمالك لن يكون ممثل مصر الوحيد فى كأس العالم للأندية، ولكن على زين نجم المنتخب أيضا يعد ممثلا وسفيرا لبلده ولكن فى صفوف برشلونة الإسباني المقرر أن يواجه الزمالك يوم 6 أكتوبر القادم.

واستطاع الزمالك أن يتفوق على الأهلى للمرة الثالثة على التوالى على صعيد المسابقة، حيث فاز الزمالك على الفريق الأحمر من قبل فى النهائى بآخر نسختين قبل هذه النسخة أعوام 2018، 2019.

ونجح الإسبانى أوليفر روى المدير الفنى للزمالك فى أول إختبار رسمى له مع القلعة البيضاء منذ توليه المهمة خلفا للمدير الفنى السابق حسين زكى فى إطار إستعدادات الفريق للموسم الجديد.