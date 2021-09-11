شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل حسم مصير معسكر الإسكندرية انتظارا لقرار المدير الفنى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، تأجيل البت فى قرار دخول الدراويش معسكر مغلق بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد لحين حسم ملف المدير الفنى الجديد وإستطلاع رأيه فى هذا الشأن لاسيما أن النادى يعانى من أزمة مادية تمنع خوض معسكر خارج الأراضى المصرية.

كما قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى تأجيل إنطلاق فترة الإعداد للإثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد لحين الاستقرار على الجهاز الفني وبعض الانتدابات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان من المقرر أن تنطلق فترة الإعداد يوم السبت الماضي، قبل تأجيلها إلى الخميس ثم إلى اليوم السبت قبل أن يتم تأجيلها مجدداً للاثنين المقبل، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدوري في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في ظل عدم الاستقرار الفني للفريق حتى الآن، خاصةً بعد رحيل إيهاب جلال عن الإدارة الفنية وعدم الاستقرار على الجهاز الفني الجديد حتى الآن.