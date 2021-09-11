شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مصطفى الجمل نجم ألعاب القوى: كان حلمى أكون ممثل وهوايتى التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في برة الملعب مصطفى الجمل نجم منتخب ألعاب القوى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

التمثيل.

بتدخل المطبخ؟

لا.

إيه الأكلة التى تحبها؟

بحب كل الأكل.

من نجمك المفضل؟

مفيش حد معين .. بحب العمل الحلو

من مطربك المفضل؟

بحب أسمع كل الأنواع.

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

ممثل.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

كنت أتمنى أكون أنا ولكن ممثل.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.