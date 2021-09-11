شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس كيروش يصل القاهرة الثلاثاء المقبل لبدء مهمته مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، لتوقيع العقود مع اتحاد الكرة وبدء مهمته رسميا مع منتخب مصر خلفا لحسام البدرى المدير الفنى السابق.

ويجهز الجهاز المعاون لمنتخب مصر ويضم ضياء السيد المدرب العام ومعه محمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المنتخب تقريرا شاملا عن المنتخب خلال الفترة الماضية، وارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما يجهز ضياء السيد تقريرا شاملا عن اللاعبين وتقديمه لكيروش الذى يصل القاهرة الثلاثاء المقبل.

ويبدأ البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، مهمته مع الفراعنة بحضور مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المحلى يوم 21 سبتمبر الجارى.

ويتابع كيروش وجهازه المعاون المباريات المقبلة فى السوبر المحلى وكأس مصر، قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 9 و12 أكتوبر المقبل.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتي دور الـ 16 لكأس مصر (الأهلي مع إنبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور الـ 8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجت يوم 3 أكتوبر.

فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.