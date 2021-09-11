شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما أصر نجوم الزمالك على "أكلة حمام" قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كشف طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن ذكرياته وطقوسه مع مباراة القمة، مؤكداً أن النوم بشكل جيد كان على رأس أولوياته فى الاستعداد لمواجهة الأهلى، وقال طارق السيد فى تصريحات سابقة: "أتذكر تعرضنا للطرد من معسكر مباراة الزمالك قبل إحدى المباريات الأفريقية، فلقد كنا صغار وقررت أنا وعبد الواحد السيد وأيمن عبد العزيز وطارق السعيد أن نطلب أكلة حمام وأوزى دليفرى وبالفعل وضعنا خطة لتهريب الأكل للغرفة دون أن يلاحظ أحد".

وأضاف طارق السيد، "فجأة وجدنا حلمى طولان اقتحم الغرفة الساعة 12 بليل وشافنا قاعدين بناكل ولم يمتعض ولم يغضب وطالبنا بمواصلة تناول الطعام، فقولنا الحمد لله الموقف عدى ونمنا صحينا لقينا نفسنا خارج المباراة وقالنا اتفضلوا بره، واكتشفنا أنه استدعى لاعبين آخرين وجهز نفسه قبل أن يقوم بطردنا من المعسكر، واتعلمنا الأدب وقتها".