كرة يد.. هنداوي: اعتدنا على الظهور الجيد بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى حارس مرمى فريق كرة اليد بنادي الزمالك، كريم هنداوي، سعادته بالتتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

وتوّج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد عقب فوزه اليوم الجمعة أمام نظيره الأهلي بنتيجة 28-27.

وأضاف هنداوي، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورت، اليوم السبت:"مباراة الأهلي كانت صعبة، بداية موسم وبداية تجميع اللاعبين، هي أول مباراة رسمية لنا وكان من المهم لنا الفوز في ظل وجود فريق كبير مثل الأهلي وكنا على قدر المسؤولية".

وبفوز الزمالك بالسوبر الأفريقي ضرب موعدًا أمام نظيره الإسباني برشلونة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية (السوبر جلوب).

وعن مواجهة برشلونة ردّ هنداوي:" اعتدنا على التواجد بصورة جيدة في كأس العالم للأندية وبإذن الله نحقق نتائج جيدة".

وأتم حارس مرمى الزمالك تصريحاته بالتطرق لهدف الفوز الذي سجله الدرع بقوله:" توقيت الهدف الأخير من عندالله والهدف به توفيق والحمدلله على الفوز".