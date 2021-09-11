كرة يد.. الروبي عن لقاء برشلونة: الزمالك يمتلك خبرات ستُساعده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، حمادة الروبي، سعادته بالتتويج ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

وتوّج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي لكرة اليد عقب فوزه اليوم الجمعة أمام نظيره الأهلي بنتيجة 28-27.

وقال الروبي، خلال مداخلة بفضائية نادي الزمالك، اليوم السبت:"نحن كفريق كرة يد نعلم مكانة الفريق لدى الجماهير ونتمنى أن نسعدهم دائمًا".

وبفوز الزمالك بالسوبر الأفريقي ضرب موعدًا أمام نظيره الإسباني برشلونة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية (السوبر جلوب).

وعن مواجهة برشلونة ردّ المدرب المساعد لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، قائلاً:"دربنا كان مُساعدًا الموسم الماضي في فريق برشلونة وإن شاء الله نؤدي مباراة عظيمة".

وأتم الروبي تصريحاته بقوله:"لدينا لاعبين عائدين من الأولمبياد وكأس العالم وآخرون لعبوا في أوروبا لذا لاتوجد الرهبة لدى فريق الزمالك، برشلونة أكثر كمالاً منك ولكن (ربنا يكرم) ونستطع تأدية مباراة كبيرة".