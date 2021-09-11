كرة يد.. الزمالك: مكانتنا عالميا تؤهلنا للمنافسة على كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن مكانة فريق كرة اليد بالنادي الأبيض، تؤهله للمنافسة على بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وكان الزمالك استطاع الفوز بلقب السوبر الأفريقي على حساب غريمه الأهلي في الثواني الأخيرة بنتيجة (28- 27).

وحجز فريق الزمالك لكرة اليد البطاقة الأخيرة نحو المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 4 أكتوبر وحتى 10 من نفس الشهر.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "الهدف من الرياضة أن يكون حماس داخل الملعب، وكل فريق يريد تحقيق الفوز، ونقول ألف مبروك للفريق الفائز ويجب أن نقوم بفعل ذلك في كل الرياضات، ونريد أن تسود علاقة الروح الرياضية ونبذ التعصب في الرياضة، وهناك بعض المتربصين في الدولة المصرية بالمجال الرياضي، ويجب أن نتناول هذا الملف بحكمة وعقل".

وأضاف: "فريق اليد فريق محترم وحصل على بعض الدعم والأهلي فريق قوي أيضاً، ولكن كان لدينا شيء يقول لنا أننا سوف نفوز بالمباراة".

وتابع: "لم نقرر بعد إذا كان هناك مكافأت بعد الفوز بالسوبر الأفريقي في كرة اليد، ولكن تثبت جميع الفرق في جميع الرياضات بنادي الزمالك أنهم يبذلون كل الجهد الذي لديهم لتحقيق البطولات، وبالفعل هذا ما حدث في جميع الرياضات سواء في كرة القدم أو السلة او اليد، وسنجتمع غدا لنقرر إذا كان سيكون هناك صرف لمكافأت لفريق كرة اليد بالنادي".

واختتم المندوه تصريحاته: "نحن مصنفون عالمياً في كرة اليد ولسنا اقل من اي فريق، والمدرب لديه علم بنادي برشلونة، وننظر إلى ابعد مدى ومكانتنا عالميا تؤهلنا للمنافسة على بطولة كأس العالم للأندية".

جدير بالذكر أن قرعة كأس العالم للأندية أسفرت عن مواجهة نارية في انتظار الزمالك حيث سيواجه برشلونة - بطل أوروبا - في دور ربع النهائي.