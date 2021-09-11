وصفوه بـ "بيبو" و"تريكة" .. من هو مهاجم دكرنس صفقة الأهلي السابعة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

تعاقد النادي الأهلي مع عمر البكري نجم فريق دكرنس لمدة 5 مواسم ليكون صفقة الفريق الأحمر السابعة في فترة الانتقالات

الصيفية الحالية.

وأبرم الأهلي 6 صفقات في مقدمتهم الثنائي الأجنبي ، الموزمبيقي لويس ميكيسون والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمهاجم حسام حسن والظهير الأيمن كريم فؤاد والجناح مصطفي البدري وحارس الترسانة الشاب مصطفي مخلوف الذي انضم لتدريبات الفريق الأول أمس الجمعة.

وقال مصدر داخل الأهلي لمصراوي إنه سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي غداً الأحد ، فمن هو بكري ؟

- المهاجم الشاب يبلغ من العمر 20 عاماً حيث إنه من مواليد 20 فبراير لعام 2001 .

- يتمع بكرى بقامة قوية حيث يبلغ طوله 193 سم ووزنه 79 كجم وعلى الرغم من ذلك يتمتع بمهارات فينة ممتازة.

- يشغل بكري مراكز صانع الألعاب والجناح الأيمن والجناح الأيسر والمهاجم ولمهاراته وصف بـ "بيبو الصغير" وخليفة "أبو تريكة".

- ضمه ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب في عدة معسكرات للفراعنة الصغار وهو من رشحه للأهلي.

- حاول الأهلي ضمه في 2018 لكن الخلافات المالية حالات دون اتمام الصفقة ولطنه ظل يتابعه بعد تصعيده للفريق.

- يملك 3 عروض رسمية من أندية الجونة والاتحاد وسموحة حيث يرغب الأهلي في إعارته.

- سيقيد ضمن قائمة الناشئين مواليد 2001 حيث لم يشغل مقعداً في قائمة الفريق الأول.