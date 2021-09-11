تقارير.. منافس الأهلي المحتمل في المونديال يقترب من ضم لويز لاعب أرسنال السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ (د ب أ)

كشفت وسائل إعلام أن نادي فلامينجو ريو دي جانيرو البرازيلي لكرة القدم يقترب من ضم المدافع البرازيلي ديفيد لويز اللاعب السابق في صفوف أرسنال الإنجليزي.

وكتبت بوابة "جلوبوسبورت" الرياضية البرازيلية أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي) أن من المنتظر أن يحصل لويز/34 عاما/، الذي أصبح غير مرتبط بأي ناد بعد انتهاء عقده مع ارسنال، على عقد مع فلامينجو يستمر حتى نهاية 2022.

يذكر أن لويز لعب في أوروبا لأندية أخرى غير أرسنال، ومنها بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

كان أرسنال مدد عقده مع لويز (الذي كان يلعب في السابق لصالح تشيلسي) لمدة عام في حزيران/يونيو 2020، وذلك في خطوة مفاجأة نظرا لأن الأداء المتقلب للويز جعله مثار جدل في لندن.

كان لويز صاحب الـ56 مباراة دولية مع منتخب بلاده، فاز مع تشيلسي ببطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة دوري الأمم الأوروبية، كما أنه كان شارك في مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الألماني الذي سحق منتخب السامبا بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في نصف نهائي كأس العالم بمونديال البرازيل 2014.

وصعد فلامينجو إلي الدور قبل النهائي ببطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم بعد التغلب على أولمبيا بطل باراجواي 9-2 بمجموع اللقائين ليضرب موعداً مع برشلونة جواياكويل بطل الإكوادور.

ويشارك بطل ليبرتادوريس بمونديال الأندية ديسمبر القادم الذي يشارك فيه الأهلي باعتباره حامل لقب دوري أبطال أفريقيا وتشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا.