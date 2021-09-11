رونالدو يستعد للظهور مع يونايتد أمام نيوكاسل في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، للظهور مرة أخرى على مسرح الأحلام "أولد ترافورد" معقل فريق الشياطين الحمر، أمام فريق نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد 12 عامًا من رحيله، حيث انضم للفريق قادمًا من يوفنتوس.

وأكد أولي جونار سولشاير المدير الفني لليونايتد، جاهزية رونالدو للمشاركة أمام نيوكاسل: "لقد حظى بفترة إعداد جيدة مع يوفنتوس، ولعب مع المنتخب، وتدرب بشكل جيد معنا هذا الأسبوع. بكل تأكيد سترونه في الملعب".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، إلى أن رونالدو سيبدأ أساسياً في تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل.

ومن المتوقع أن يبدأ فريق الشياطين الحمر مواجهة نيوكاسل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - رافائيل فاران - هاري ماجواير - لوك شو.

خط الوسط: بول بوجبا - فريد - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جادون سانشو - ماسون جرينوود - كريستيانو رونالدو.