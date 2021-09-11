متى يفتتح ريال مدريد ملعب سنتياجو بيرنابيو الجديد؟

يخطط نادي ريال مدريد الاسباني إلى افتتاح ملعب سنتياجو بيرنابيو بحلته الجديدة، بالتزامن مع الذكرى 75 لإنشاء الملعب الاسطوري لأول مرّة وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

وتجري الاستعدادات النهائية لإعادة افتتاح ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأحد، بعد 560 يومًا على آخر مرة استقبل فيها الملعب المشجعين في المدرجات، خلال الفوز 0/2 على برشلونة في كلاسيكو الأرض.

وكانت آخر مباراة لريال مدريد على أرض الملعب، في 1 مارس 2020، هي ذكرى بعيدة لكنها سعيدة للوس بلانكوس، الذي تغلب في ذلك اليوم على غريمه اللدود برشلونة بهدفين عن طريق فينيسيوس جونيور وماريانو دياز.

و بعد عام ونصف، يعود ريال مدريد إلى ملعبه مع تواجد 30 ألف مشجع، وهو الحد الأقصى المسموح به من قبل وزارة الصحة الإسبانية وسط قيود فيروس كورونا.

في الأيام الأخيرة، عمل النادي بلا كلل لإزالة الآلات الثقيلة التي تشغل المساحة التي تقع فيها أرضية الملعب، من أجل تثبيت عشب الملعب لاستقبال مباريات الفريق هذا الموسم، قبل استئناف الاشغال لاحقاً.

تم تثبيت الأرضيّة في بداية الأسبوع الماضي، ويبدو أن عشب الملعب الآن في حالة ممتازة، بينما تم وضع المرمى وأعلام الركنية في مواضعها يوم الجمعة.

في هذه الأثناء، تم وضع لافتات قماش كبيرة تحمل شعار ريال مدريد في أقسام المدرجات التي لا تزال محظورة بسبب الأعمال الجارية في تجديد البرنابيو، لذلك من المقرر أن يوفر الملعب مشاهدة ممتعة للغاية عندما يواجه فريق كارلو أنشيلوتي سيلتا فيجو في الجولة الرابعة من الليجا على الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش.

متى يفتتح ريال مدريد رسمياً سنتياجو بيرنابيو في حلته الجديدة ؟

من المتوقع أن يفتتح سنتياجو بيرنابيو الجديد في ديسمبر من العام 2022، مع استهداف ريال مدريد لتاريخ 14 من نفس الشهر تحديداً، ليتزامن مع الذكرى 75 للإفتتاح الرسمي للملعب، وفقاً لصحيفة الآس الإسبانية.

في ذلك اليوم من عام 1947، افتتح البرنابيو بمباراة ودية بين ريال مدريد والفريق البرتغالي “أوس بيلينينسيس”، وفاز اللوس بلانكوس 3-1 بفضل هدف سابينو باريناجا وثنائية تشوس ألونسو.

يشعر ريال مدريد أن اختيار التاريخ هذا سيضيف أهمية إضافية لحدث ستتم دعوة أعظم أساطير اللعبة العالمية لحضوره، تضيف الصحيفة.

المشكلة الوحيدة في 14 ديسمبر 2022 هي أنه يأتي بعد أربعة أيام من نهائي كأس العالم 2022 في قطر، لذلك من المحتمل أن يظل بعض لاعبي النادي في البطولة.

ويبحث النادي أيضًا، في إمكانية عقد افتتاح على الطراز المؤسسي في 14 ديسمبر، وبعد انتهاء كأس العالم 2022 في قطر، إقامة مباراة ضد نادٍ أوروبي كبير أو ضد تشكيلة من نجوم العالم.

تشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي سيحققها الاستاد بعد تجديده ستعزز خزائن ريال مدريد بحوالي 150 إلى 200 مليون يورو سنويًا، مما يساعد على حماية الشؤون المالية للنادي في العقود القادمة.

“سنتياجو برنابيو الجديد”، حلم يقترب أكثر فأكثر من أن يصبح حقيقة، ولم يتبقى سوى 15 شهرًا على مشاهدته على أرض الواقع.