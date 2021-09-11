بعد عودته إلى سنتياجو بيرنابيو.. ريال مدريد يخلد ذكرى لورينزو سانز

يخلد نادي ريال مدريد الإسباني، ذكرى رئيس النادي الأسبق “لورينزو سانز” خلال مباراة النادي الملكي أمام سيلتا فيجو في الدوري الاسباني على ملعب سنتياجو بيرنابيو مساء الأحد.

ويلتقي ريال مدريد مساء يوم غد الأحد مع سيلتا فيجو ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الاسباني، في أول ظهور لفريق كارلو أنشيلوتي أمام جماهير سنتياجو بيرنابيو، منذ الفوز على برشلونة في كلاسيكو الأرض، شهر مارس من العام 2020.

ووجد رئيس النادي فلورنتينو بيريز الفرصة مواتية لتخليد ذكرى رجال النادي الدين وافتهم المنية بسبب فيروس كورونا المستجد، ابرزهم رئيس النادي في آخر 5 سنوات من القرن الماضي.

الراحل لورينزو سانز، المتوفي في 21 مارس 2020 بعد صراع مرير مع فيروس كورونا عن عمر يناهز 76 عاماً، ترأس النادي في الفترة بين 1995 و 2000، قبل أن يخسر منصبه للرئيس الحالي فلورنتينو بيريز في فترته الأولى.

ونجح سانز في إعادة ريال مدريد إلى الساحة الأوروبية بعد غياب دام 32 عاماً، حيث قاده للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 1998 بقيادة المدرب الألماني، يوب هانكس في ذلك الوقت.

وحقق ريال مدريد تحت رئاسة سانز لقب دوري أبطال أوروبا الثامن في تاريخ النادي عام 2000 تحت قيادة المدرب المخضرم فيسنتي ديل بوسكي، كما حمل الفريق لقب الدوري الاسباني مرة واحدة ولقب السوبر الاسباني مرة واحدة و لقب انتركونتننتال في مناسبة واحدة.