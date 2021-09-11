الظاهرة رونالدو يدافع عن عودة كريستيانو إلى مانشستر يونايتد بعد مغادرة يوفنتوس

أيد أسطورة البرازيل رونالدو نازاريو دا ليما، انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد مغادرة يوفنتوس، مشيرًا إلى أن النجم البرتغالي ساعد في إعادة النظر إلى الدوري الإيطالي خلال الفترة التي قضاها في تورينو.

وأكمل كريستيانو عودته المذهلة إلى أولد ترافورد في آخر أيام الميركاتو الصيفي 2021، حيث وقع عقدًا لمدة عامين مع مانشستر يونايتد، ليحمل قميصه لفترة ثانية، بعد قضاء ست سنوات ناجحة في مسرح الأحلام بين عامي 2003 و 2009.

وتعرض أسطورة البرتغال لانتقادات بسبب طريقة رحيله عن عملاق الدوري الإيطالي بعد ثلاث سنوات مع النادي، حيث سجل 101 هدفًا في 134 مباراة وفاز بلقبين في الكالتشيو.

لكن الظاهرة رونالدو، الذي يحمل اسمه الأسطوري، والذي لعب مع إنتر ميلان وميلان خلال فترات منفصلة في إيطاليا، يعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا، لم يرتكب أي خطأ وأن الفترة التي قضاها في تورينو كانت جيدة للعبة والدوري.

وقال رونالدو لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الايطالية: “كانت العلاقة بين كريستيانو ويوفنتوس قصة جيدة وجلبت منافع لكرة القدم الإيطالية، وساعدت العالم على إعادة اكتشاف الكالتشيو، وجعلته قادراً على المنافسة مرة أخرى على أعلى المستويات” .

وأضاف الهداف التاريخي لمنافسات كأس العالم عبر العصور قائلًا “لقد كانت مرحلة رائعة. فضل كريستيانو رونالدو المغادرة في النهاية، لكن النقاش لم يتغير.”

وختم بطل كأس العالم 2002 “خسر يوفنتوس كريستيانو، لكن الفريق لا يزال قوياً. انتبه، يوفنتوس دائمًا يوفنتوس … على سبيل المثال، أعادوا ذلك المهاجم الشاب [مويس كين] إلى تورينو، والذي أحبه بالمناسبة.”

من المقرر أن يخوض كريستيانو أول ظهور له مع مانشستر يونايتد يوم السبت ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد، حيث سيرتدي القميص رقم 7 الشهير مرة أخرى مع الشياطين الحمر.