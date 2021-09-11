الامارات | خطأ إداري يهدد فريق الإمارات بخسارة نقطة التعادل أمام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ إداري يهدد فريق الإمارات بخسارة نقطة التعادل أمام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاشت جماهير فريق الإمارات ليلة حزينة عقب خسارة نقطتين كانتا في المتناول، وذلك خلال مباراتهم أمام الظفرة في انطلاق الجولة الثالثة من دوري المحترفين (أدنوك) بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة لم يظهر فيها (الصقور) بنفس الشكل الذي قدموه في أول مباراتين أمام شباب الأهلي والعين، وزاد الأوضاع سوء تداول ارتكاب الفريق لخطأ إداري قد يكلف الفريق نقطة التعادل ويهدي نقاط المباراة إلى الظفرة، بسبب تسجيل 8 لاعبين أجانب ومقيمين في المباراة واشراكهم جميعا رغما من ضرورة تسجيل 7 لاعبين فقط.

ورفض نادي الإمارات التعليق على هذا الخطأ، في الوقت الذي خرج فيه عضو مجلس إدارة نادي الإمارات المستقيل باسم الشامسي، بتصريح لقناة أبوظبي الرياضية، اتهم فيه إدارة النادي بعدم التعامل بالشكل المطلوب مع أمور الفريق، وقال إنه رفض أن يكون "تكملة عدد"، وهو ما دفعه إلى تقديم استقالته.

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