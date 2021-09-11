الظهور الأول لـ رونالدو وقمة ليستر ومانشستر سيتي.. أبرز مباريات اليوم ومواعيدها القنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف الدوريات الأوروبية، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، والتي شهدت العديد من مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للظهور الأول له رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال مباراة فريقه أمام فريق نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت ومواعيدها والقنوات الناقلة لها:

الدوري الإنجليزي الممتاز

1:30.. كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبر.. بي إن سبورتس بريميوم 1

4:00.. ليستر سيتي ومانشستر سيتي.. بي إن سبورتس بريميوم 2

4:00.. مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.. بي إن سبورتس بريميوم 1

4:00.. أرسنال ونورويتش سيتي.. بي إن سبورتس بريميوم 3

6:30.. تشيلسي وأستون فيلا.. بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري الفرنسي

5:00.. باريس سان جيرمان وكليرمونت.. بي إن سبورتس HD2

الدوري الإيطالي

6:00.. نابولي ويوفنتوس

الدوري الألماني

3:30.. باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند

6:30.. لايبزيج وبايرن ميونيخ