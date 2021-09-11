شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم كانون ياوندى بخماسية فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 1983، حقق فريق الأهلى فوزاً كبيراً على كانون ياوندى بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، والتى أدارها الحكم المصرى حسين مهاود بعد تغيب طقم التحكيم الأصلى، سجل زكريا ناصف هاتريك، وخالد جاد الله ومصطفى عبده.
كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ23 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معا هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.