شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا ترفض لجنة التظلمات إيقاف شيكابالا 8 شهور؟.. الزمالك السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسود اتجاه داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لتقليص عقوبة محمود شيكابالا لاعب الزمالك فى اجتماعها المقبل، بعد تقديم نادى الزمالك تظلما على العقوبات التى تم توقعيها عليه عقب احتفالية درع الدورى.

وكشف مصدر بلجنة التظلمات، عن أن اللجنة تتجه لتخفيف العقوبة خاصة أن إيقاف شيكابالا لمدة 8 أشهر يضر بنادى الزمالك أكثر من اللاعب، حيث يسدد النادى للاعب مبالغ كبيرة ومن الصعب إيقافه هذه المدة ما يعنى غيابه عن كل مباريات الموسم المقبل تقريبًا.

وتتجه النية داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة، لتخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك لتصبح الإيقاف لمدة 12 مباراة بدلا من 8 شهور، أسوة بإمام عاشور زميله بالفريق بعد هجومه على بعض مسئولى الأهلى، فيما تطالب بعض الأصوات داخل اتحاد الكرة لتقليص العقوبة لتصبح من شهرين إلى 3 شهور.