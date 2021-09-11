شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس كيروش يحضر مباراة الأهلى والطلائع فى السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، مهمته مع الفراعنة بحضور مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السوبر المحلى يوم 21 سبتمبر الجارى.

ويتابع كيروش وجهازه المعاون المباريات المقبلة فى السوبر المحلى وكأس مصر، قبل إعلان قائمة الفراعنة لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم يومى 9 و12 أكتوبر المقبل.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتي دور الـ 16 لكأس مصر (الأهلي مع إنبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور الـ 8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجت يوم 3 أكتوبر.

فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.