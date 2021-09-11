شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية بالإسماعيلى تتعاقد مع 3 صفقات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة التعاقد مع 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث تستعد للإعلان عنها فور الاستقرار على المدير الفنى الجديد الذى يقود الدراويش خلفاً لإيهاب جلال الذى اعتذر عن الاستمرار بنهاية عقده، حيث أنهت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى إجراءات ضم عصام صبحى الظهير الأيمن لمصر المقاصة لصفوف الدراويش، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع النادى الفيومى مما سهل اجراءات التعاقد معه فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق الأصفر .

كما أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الجونة الحالى والأهلى السابق توقيعه للنادى الإسماعيلى لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، وقال أحمد عادل عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" وقعت على عقود الانتقال للنادى الإسماعيلى لمدة موسمين بشكل نهائى بعد التقدير الذى لمسته من مسئولى اللجنة الفنية ومجلس الإدارة، وأسعى لأكون عند حسن ظن جماهير الدراويش العريضة".

وفى وقت سابق حصل مسئولو النادى الإسماعيلى، على توقيع المدغشقري باولن فوافي لاعب المقاصة السابق لمدة ثلاثة مواسم، بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني للدراويش وقتها من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر في الموسم المقبل، لاسيما أنه كان يعلم إمكانيات اللاعب وقدرته على صناعة الفارق مع القلعة الصفراء، ورحل باولن فوافى عن مصر المقاصة بسبب نهايه عقده الموسم الحالى، ويسعى الدراويش لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، بصفقات قوية، تكون قادرة على قيادة النادي للفوز بالبطولات في الموسم الجديد.

قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى تأجيل إنطلاق فترة الإعداد للإثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد لحين الاستقرار على الجهاز الفني وبعض الانتدابات الجديدة للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان من المقرر أن تنطلق فترة الإعداد يوم السبت الماضي، قبل تأجيلها إلى الخميس ثم إلى اليوم السبت قبل أن يتم تأجيلها مجدداً للاثنين المقبل، وذلك بعد إعلان لجنة المسابقات عن انطلاق النسخة الجديدة من الدوري في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر المقبل.

وجاء ذلك في ظل عدم الاستقرار الفني للفريق حتى الآن، خاصةً بعد رحيل إيهاب جلال عن الإدارة الفنية وعدم الاستقرار على الجهاز الفني الجديد حتى الآن.