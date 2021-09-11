شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر بطلا للدورة العربية للمرة الثانية بعد التعادل مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 1965 توج منتخب مصر بلقب الدورة العربية الرابعة، والتى أقيمت بالقاهرة، للمرة الثانية فى تاريخه بعد تعادله مع السودان سلبيا فى المباراة النهائية، فيما يعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.