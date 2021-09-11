شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أحمد الشيخ فى مهمة البحث عن الذات مع النسور الخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للموسم الثانى على التوالي، غير أحمد الشيخ وجهته لينتقل من بيراميدز إلى النادى المصرى ولمدة 3 مواسم، باحثاً عن إعادة اكتشاف نفسه مع الفريق البورسعيدى، بعد تراجعه عن الأنظار مع بيراميدز خلال الموسم الماضى، والذى انضم إليه في الميركاتو الصيفى الماضى بعد الرحيل عن الأهلى.

ولد الشيخ فى 9 سبتمبر 1992 بمحافظة بنى سويف، وبدأ مشواره مع الكرة بفرق الناشئين بنادى تليفونات بنى سويف قبل انتقاله لنادى مصر المقاصة عام 2014، الذى تألق بين صفوفه ليفوز بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 17 هدفاً، وانضم إلى النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى فى أعقاب موسم 2015، فى موسمه الأول مع الفريق، خاض الشيخ مع الأهلى 8 مباريات بواقع مباراة فى دورى أبطال أفريقيا، و5 مباريات فى الدورى العام، مباراتان فى كأس مصر، سجل الشيخ هدفين ولم يصنع أى أهداف.

وعاد أحمد الشيخ إلى صفوف مصر المقاصة بيته القديم باحثًا عن فرصة حقيقية للمشاركة فى المباريات بعدما تجمد على دكة بدلاء الأهلى، ومع أبناء الفيوم خاض الشيخ 29 مباراة جاءت بواقع: مباراتين فى كأس مصر و27 مباراة فى الدورى العام، ليسجل الشيخ 17 هدفًا ويصنع 9 أهداف لزملائه بالفريق .

تألق الشيخ مع المقاصة أغرى النادى الأهلى لاستعادة اللاعب، وخاض أحمد الشيخ مع الأهلى 11 مباراة، سجل خلالها هدفين.

وفى موسم 2017 -2018 الأهلى يتخلص من ضغط دكة بدلاء الفريق في يناير ليعير أكثر من لاعب إلى الدوري السعودي، كان أحمد الشيخ من بينهم لينتقل إلى الاتفاق، ويعود بعد انتهاء إعارته إلى الفريق الأحمر.

وفى موسم 2018 -2019 ارتدى أحمد الشيخ ثوب المنقذ وسجل هدف الفوز للأهلى والتأهل لدور الـ 16 فى كأس مصر بعدما سجل هدفاً في الوقت القاتل لتنتهى المباراة بفوز أحمر صعب بنتيجة 3/2 على الشواكيش.

ومع السويسرى رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلى أصبح أحمد الشيخ لاعباً أساسياً في التشكيلة الحمراء لاسيما بعد عودة مسابقة الدوري من التوقف بسبب كورونا، حيث ظهر اللاعب بمستوى متميز وحقق المارد الأحمر الفوز في مباريات عديدة بفضل لمساته السحرية ودوره المحورى في الملعب.

ومع قدوم موسيمانى أصبح أحمد الشيخ أسيراً لدكة البدلاء حتى قرر الأهلى الاستغناء عنه لينضم لصفوف بيراميدز بعد توقيعه للزمالك وتراجع الفارس الأبيض عن إتمام الصفقة.

وشارك أحمد الشيخ مع الأهلى فى 59 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع أربعة أخرى وتوج اللاعب مع القلعة الحمراء بأربعة بطولات للدورى الممتاز ولقب لدورى الأبطال الأفريقى ولقب لكأس مصر.

فيما شارك أحمد الشيخ مع بيراميدز فى ستة مباريات وسجل هدفاً وحيداً، قبل أن يبدأ رحلة جديدة مع المصرى.



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