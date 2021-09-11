شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى الدوليون ينتظمون غدًا فى التدريبات الجماعية استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم غدًا الأحد محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن نجوم النادى الأهلى في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد بعدما منحهم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق راحة إضافية بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.
وبدأ الأهلي استعداداته للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بلقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.
كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.
وتلقى النادي الأهلي تلقى خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بتحديد موعد لقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.
وكشف خطاب اتحاد الكرة المصري أيضا عن لائحة المباراة مؤكدًا أنه حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي يلعب وقت إضافي مدته نصف ساعة علي شوطين واذا انتهى الوقت الإضافي بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.
وشدد الخطاب أيضا علي ارتداء الأهلي بطل دوري 2019-2020 زيه الأصلي علي أن يرتدي طلائع الجيش ثاني كأس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.