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الامارات | مواعيد مباريات يوفنتوس وانتر وروما وميلان ورابط المشاهدة المجاني

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معاذ كمبال – أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات يوفنتوس وانتر وروما وميلان ورابط المشاهدة المجاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت رابطة لكرة القدم المباريات الخمس ضمن الجولة الثالثة التي ستنقلها اليوم وغد بالمجان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قناتها في موقع يوتيوب.

ويبدأ بث مباريات اليوم السبت بلقاء نابولي الذي يستضيف يوفنتوس في الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت الإمارات، على أن تعقبها مواجهة أتلانتا وفيورنتينا في الساعة 10:45 ليلاً بتوقيت الإمارات أيضاً.

فيما يبدأ بث مباريات يوم الأحد في الساعة 02:30 ظهراً بلقاء سامبدوريا أمام ضيفه انتر، ويستقبل ميلان ضيفه لاتسيو في الساعة 08:00 مساءاً بتوقيت الإمارات، وتختتم سلسلة المباريات بمواجهة روما وساسولو في الساعة 10:45 ليلاً بتوقيت الإمارات.

السبت: 

نابولي x يوفنتوس 08:00 مساءاً

أتلانتا x فيورنتينا 10:45 ليلاً

الأحد: 

سامبدوريا x انتر 02:30 ظهراً 

ميلان x لاتسيو في الساعة 08:00 مساءاً 

روما x ساسولو في الساعة 10:45 ليلاً

ويمكن مشاهدة المباريات عبر الرابط التالي

https://www.youtube.com/user/legacalcioserieatim

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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