جونياس يقترب من الرحيل عن بيراميدز.. والبدري وجلال الأقرب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية أن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني الحالي لبيراميدز، على أبواب الرحيل عن الفريق السماوي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز قوله جونياس يقترب من الرحيل عن بيراميدز خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع الإعلان عن مدير فني جديد.

وأشار المصدر إلى أن "جونياس" لم ينجح في إقناع إدارة نادي بيراميدز بإمكانية الاعتماد عليه في الموسم الجديد.

وأكد أن أبرز المرشحين لخلافة المدرب اليوناني هو إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي، لافتاً إلى أن هناك جلسة جمعت الإدارة وايهاب جلال اليوم لتولي قيادة الفريق السماوي.

وأوضح المصدر أنه تم تأجيل التدريبات خلال الأيام الثلاثة الماضية، بسبب المفاوضات مع المدير الفني الجديد لبدء مهتمه قبل استكمال بطولة كأس مصر، ومواجهة سموحة يوم 25 من الشهر الجاري.

كما أكد المصدر أن حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، دخل دائرة الترشيحات بقوة في الساعات الماضية لقيادة بيراميدز، مشيراً إلى أن هناك أكثر من مدير فني أجنبي أيضا ضمن الحسابات، حال عدم التوصل لأي اتفاق مع إيهاب جلال والبدري.

يشار إلى أن بيراميدز كان قد تعاقد مع جونياس في الـ 29 من يونيو الماضي لخلافة الأرجنتيني أروبارينا، المدير الفني السابق للفريق، الذي رحل عن تدريب بيراميدز بعد سوء النتائج وخسارة الفريق أمام الرجاء المغربي بضربات الترجيح في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ليخسر فرصة التتويج باللقب.

ولعب جونياس 12 مباراة مع بيراميدز في مسابقة الدوري، نجح في إنهاء الدوري في المركز الثالث، بعدما فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 آخرين وخسر لقاء وحيد كان أمام نادي المصري البورسعيدي.