شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا وإقالة.. ماذا قدم معين الشعبانى أمام الأهلى قبل تدريب المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، مع التونسى معين الشعبانى المدير الفنى السابق للترجى التونسى على قيادة الفريق الساحلى فى الموسم المقبل، على أن يصل المدير الفنى خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيع العقود بشكل رسمى.

ويمتلك معين الشعبانى سيرة ذاتية قوية، حيث حصل على دورى أبطال أفريقيا عامى 2018 و 2019 مع الترجى ويعد أصغر مدرب فى التاريخ يحقق لقب دورى أبطال أفريقيا فى سن الـ37 عاما.

ويرتبط معين الشعبانى بذكريات بعضها سعيد والآخر حزين أمام النادى الأهلى، حيث سبق للمدرب التونسى مواجهة المارد الأحمر فى 8 مباريات حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى مباراتين وخسر 5 مواجهات، كانت البداية حينما التقى الأهلى والترجى فى ذهاب ربع نهائى دوري الأبطال 2017 وتعادل الفريقين 1/1 فى برج العرب ثم خسر الترجى فى لقاء الإياب بهدفين دون رد فى رادس.

وعادت مواجهات الشعبانى مع الأهلى فى دوري الأبطال 2018 حيث التقى مع المارد الأحمر فى 4 لقاءات اثنين فى دور المجموعات تعادل سلبياً فى الإسكندرية وخسر فى لقاء الإياب بتونس بهدف دون رد، قبل ان يتواجه الفريقين فى نهائى البطولة وخسر الشعبانى لقاء الذهاب فى برج العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أن يفوز باللقب بعد فوزه فى مباراة العودة برادس بثلاثية دون رد فى ذكرى أليمة على نفوس الأهلاوية.

وفى النسخة الأخيرة لدوري الأبطال التقى الأهلى مع معين الشعبانى فى مباراتين فاز فى اللقاء الأول على الترجى بعقر داره فى رادس بهدف دون رد ثم فاز بموقعة الإياب بثلاثية دون رد ليصعد للمباراة النهائية ويطيح بكايزر تشيفز ويتوج بطلا لدوري الأبطال الأفريقى للمرة الثانية على التوالى، وعقب خروج الترجى من البطولة بعد صدمة الأهلى قررت إدارة باب سويقة إقالة معين الشعبانى بعد 33 شهراً قضاها فى تدريب بطل تونس وكان ذلك فى يوليو الماضى.

وحينما واجه معين الشعبانى نادى الزمالك فى النسخة الأخيرة لدوري الأبطال الأفريقى بدور المجموعات حقق الفوز على الفارس الأبيض ذهاباً بنتيجة 3-1 فى رادس وإياباً بنتيجة 1-0 فى القاهرة.