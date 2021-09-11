شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الاتصالات وديا بدون اللاعبين الدوليين استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى خوض المباراة الودية أمام فريق الاتصالات المقرر لها يوم الاثنين المقبل بدون اللاعبين الدوليين، حيث يستأنف الفريق الأحمر تدريباته غداً الأحد عقب الراحة السلبية التى منحها لهم الجهاز الفنى اليوم من التدريبات على أن ينتظم غدًا محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن نجوم النادى الأهلى في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد بعدما منحهم موسيمانى راحة إضافية بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

وينوى موسيمانى رفع مستوى الكفاءة الفنية والبدنية للاعبى الأهلى غير الدوليين وكذلك الصفقات الجديدة من أجل تجهيزهم لمواجهة الطلائع، وبدأ الأهلي استعداداته للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بلقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.