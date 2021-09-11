شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يعود لتدريبات الأهلى بعد غياب أكثر من عامين بسبب الإصابة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، مشاركة لاعبها محمد محمود في تدريبات الفريق اليوم، بعد عودته من الإصابة وعدم المشاركة في المباريات منذ أكثر من عامين، حيث نشرت الصفحة مقطع فيديو قصير للاعب عبر تويتر وهو يبرز بعض من مهاراته مع كرة القدم لترحب به في التدريبات.

وكانت قد كشفت مصادر من داخل الأهلي، عن ترحيب محمد محمود بالاستمرار في صفوف الأهلي رغم صعوبة الحصول على فرصة عن الخروج للإعارة، خاصة بعد عودته من الإصابة عقب غياب أكثر من عامين عن المشاركات مع المارد الأحمر.

وينتظم غدًا الأحد محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن نجوم النادى الأهلى في تدريبات المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد بعدما منحهم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق راحة إضافية بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

وبدأ الأهلي استعداداته للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بلقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.



محمد محمود فى التدريبات



محمد محمود فى تدريبات الاهلى

كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.