شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يفوز على بطل تايلاند 2/1 فى كأس الأفرو أسيوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 1994 فاز فريق الزمالك على نظيره فارمرز بنك بطل تايلاند بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي كأس الأفرو آسيوية التى كانت تقام بين الفريق الفائز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى والفريق الفائز ببطولة آسيا، والتي أقيمت باستاد غزل المحلة، وأدارها الحكم الكونغولى عمر بونجو، وسجل هدفى الزمالك جو أوتشيرى وطلعت منصور من ركلة جزاء وسجل ميونج هدف فارمرز بنك.
وأقيمت مباراة العودة بين الفريقين يوم 24 سبتمبر 1994 فى تايلاند وخسر الزمالك بهدف دون رد فى ملعب مشبع بمياه الأمطار، ليتوج فارمرز بطل تايلاند باللقب، مستفيداً من قاعدة التسجيل خارج ملعبه، بعد فوز الزمالك بالقاهرة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف.
مثّل الزمالك: حسين السيد وحسين عبد اللطيف وطلعت منصور ونبيل محمود وهشام يكن وأشرف يوسف وخالد الغندور (محمد صبرى ) وإسماعيل يوسف وعصام مرعى وجو اوتشيرى ( حازم إمام ) وأيمن منصور.
وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 13 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.
وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.
وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.
وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.
واجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ77 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.