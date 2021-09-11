شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يفوز على بطل تايلاند 2/1 فى كأس الأفرو أسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 11 سبتمبر 1994 فاز فريق الزمالك على نظيره فارمرز بنك بطل تايلاند بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي كأس الأفرو آسيوية التى كانت تقام بين الفريق الفائز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى والفريق الفائز ببطولة آسيا، والتي أقيمت باستاد غزل المحلة، وأدارها الحكم الكونغولى عمر بونجو، وسجل هدفى الزمالك جو أوتشيرى وطلعت منصور من ركلة جزاء وسجل ميونج هدف فارمرز بنك.

وأقيمت مباراة العودة بين الفريقين يوم 24 سبتمبر 1994 فى تايلاند وخسر الزمالك بهدف دون رد فى ملعب مشبع بمياه الأمطار، ليتوج فارمرز بطل تايلاند باللقب، مستفيداً من قاعدة التسجيل خارج ملعبه، بعد فوز الزمالك بالقاهرة فى الذهاب بهدفين مقابل هدف.

مثّل الزمالك: حسين السيد وحسين عبد اللطيف وطلعت منصور ونبيل محمود وهشام يكن وأشرف يوسف وخالد الغندور (محمد صبرى ) وإسماعيل يوسف وعصام مرعى وجو اوتشيرى ( حازم إمام ) وأيمن منصور.