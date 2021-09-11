شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل "فئة أولى" فى صفقات الإسماعيلى بـ 5 ملايين جنيه سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة وضع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة والأهلى السابق والوافد الجديد لقلعة الدراويش ضمن الفئة الأولى بالنادى بحيث يحصل على 5 ملايين جنيه سنويا، وكانت اللجنة الفنية قد حددت ثلاثة فئات للصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتبدأ الفئة الأولى من 4 وحتى 5 ملايين جنيه، فيما تضم الفئة الثانية من 2.5 وحتى 3.5 مليون جنيه بينما ستكون الفئة الثالثة من مليون وحتى 2 مليون جنيه، وهى القيمة التى تحددت وفقاً لعدم وجود سيولة مالية كبيرة بالنادى تسمح بالتعاقد مع لاعبين تفوق هذه المبالغ.

وفى وقت سابق، أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الجونة الحالى والأهلى السابق توقيعه للنادى الإسماعيلى لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، وقال أحمد عادل عبد المنعم فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" وقعت على عقود الانتقال للنادى الإسماعيلى لمدة موسمين بشكل نهائى بعد التقدير الذى لمسته من مسئولى اللجنة الفنية ومجلس الإدارة، وأسعى لأكون عند حسن ظن جماهير الدراويش العريضة".

وبذلك يعد أحمد عادل عبد المنعم هو أول صفقات الاسماعيلى استعداداً للموسم الجديد.

ولعب أحمد عادل عبد المنعم مع الأهلى 200 مباراة رسمية بجميع البطولات، وتوج بـ 14 لقبًا محليًا وقاريًا على النحو التالي: 5 بطولات دوري ممتاز، وثلاث بطولات دوري أبطال أفريقيا، ومثيلاتهم لكأس السوبر المصري، وبطولتين لكأس السوبر الأفريقي، وأخيرًا بطولة الكونفدرالية.

جمهور الأهلى لقب أحمد عادل عبد المنعم بـ "الخلوق" و"الوفى" و"ابن النادى"، لاسيما أنه من اللاعبين الذين يندر افتعالهم المشاكل، أو أن تسمع لهم صوتًا وبالرغم من ابتعاده عن المشاركة لفترات طويلة داخل القلعة الحمراء، إلا أنه أثبت حضوراً في كل المواقف الكبرى.

رحل أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلى في يناير 2018 إلى مصر المقاصة ومنها لصفوف الجونة قبل التوقيع للإسماعيلى.