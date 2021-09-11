شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية ضخمة لتكريم جونيور أجاى بالأهلى فى حالة "الخروج الآمن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى، عن أن ناديه استقر على إقامة احتفالية ضخمة لتكريم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق حال الاتفاق فسخ العقد بين الطرفين وعدم انتقال اللاعب للزمالك أو بيراميدز وذلك تكريماً لجهود النسر النيجيري طوال خمسة سنوات بالقلعة الحمراء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "الأهلى يرى أن أجاي لاعب صنع تاريخ مع القلعة الحمراء طوال 5 سنوات وينوى إقامة حفل ليس بسيط ولكنه ضخم بمقر النادى لتكريم اللاعب بشكل يليق بإسهاماته للفريق طوال الفترة الماضية حال اتفاق الطرفين على فسخ العقد بشكل ودى وإبتعاد اللاعب عن الانتقال للزمالك أو بيراميدز".

وكان الأهلى قد أعلن ضم ثنائى أجنبى للموسم المقبل، هما لويس ميكيسون من سيمبا، وبيرسى تأو من برايتون، ويملك الأهلى حاليا 6 لاعبين أجانب هم على معلول، وأليو ديانج، وبدر بانون، وجونيور أجايي، ولويس ميكيسون، وبيرسى تأو، فيما تم إعارة والتر بواليا لمالاتيا سبور التركى.

ويحتاج الأهلى للتخلص من لاعب أجنبى قبل بداية الموسم المقبل، إذ تسمح لائحة القيد للدورى فى الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب ألفلسطينى على أنه لاعب مصري.

ويدرس الاهلى وضع أجاي على قائمة الانتظار حال عدم التوصل لقرار نهائى يخص مستقبل اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفى.