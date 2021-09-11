وزير الرياضة يًهنيء الزمالك بالفوز بكأس السوبر الإفريقي لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة الزمالك بفوزه ببطولة كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

وكان صبحي قد حضر المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وشهدت فوز الزمالك بالبطولة عقب تغلبه على الأهلي 28 / 27 .

وأبدى صبحي سعادته بوصول فريقين من مصر إلى نهائي السوبر الإفريقي، وذلك حسب تصريحات نقلها الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأوضح صبحي أن وصول الزمالك والأهلي لنهائي كأس السوبر الإفريقي، يؤكد تفوق كرة اليد المصرية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يبعث على الفخر والسعادة على حد قوله.