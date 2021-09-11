فيفا يعلن السماح للاعبين البرازيليين المشاركة في "بريميرليج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السماح للاعبين البرازيليين المتواجدين في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، من المشاركة في مباريات المنافسة، عقب سحب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، شكواه ضدهم.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، طالب بمنع ثمانية لاعبين برازيلين محترفين بالدوري الإنجليزي، من اللعب نهاية هذا الاسبوع وذلك على خلفية رفض أنديتهم السماح لهم بالمشاركة على المستوى الدولي مع منتخب بلادهم.

وكان الدوري الإنجليزي قد أعلن، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي في سبتمبر الجاري، أن اللاعبين لن يتم السماح للاعبين بالسفر إلى البلدان التي تم وضعها في القائمة الحمراء لفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

وأصدر "فيفا" بيانا رسميا، صباح اليوم السبت، ليؤكد أن اتحادات البرازيل وتشيلي والمكسيك وباراجواي، وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، اتخذت قراراً بسحب شكواهم فيما يتعلق باللاعبين المقيمين في إنجلترا واللاعبين الملتزمين باللعب في إنجلترا، الذين لم ينضموا لمنتخباتهم خلال فترة التوقف الدولية الماضية.

وأشار "فيفا" في بيانه، إلى أن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد الإنجليزي المؤقت ورئيس الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسلوا رسالة مشتركة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة، وأن حكومة المملكة المتحدة منفتحة الآن لإيجاد حل معقول مع المنظمات الثلاث، التي تعمل معًا بشكل وثيق بروح التفاهم المتبادل لصالح الجميع.