محترفان وعودة رونالدو.. تعرف على أبرز مباريات السبت الناري بالمواعيد والقنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تعود الحياة مرة أخرى إلى الدوريات حول جميع أنحاء العالم، اليوم السبت، بعد انتهاء فترة التوقف الدولية، والتي شهدت العديد من مباريات تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد اليوم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتدوين ظهوره الأول منذ عودته إلى فريق الشياطين الحمر خلال الصيف، أمام فريق نيوكاسل يونايتد.

بينما يخوض محترفان مصريان مباريات مع فرقهم في مختلف الدوريات، حيث يلعب أحمد ياسر ريان رفقة نادي ألتاي أزمير أمام قونيا سبور بالدوري التركي، بينما سيظهر أحمد حجازي مع فريقه الاتحاد السعودي أمام فريق أبها بالدوري السعودي.

ونستعرض لكم أبرز مباريات السبت الناري:

1:30.. كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبر.. بي إن سبورتس بريميوم 1

4:00.. ليستر سيتي ومانشستر سيتي.. بي إن سبورتس بريميوم 2

4:00.. مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.. بي إن سبورتس بريميوم 1

4:00.. أرسنال ونورويتش سيتي.. بي إن سبورتس بريميوم 3

6:30.. تشيلسي وأستون فيلا.. بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري التركي

4:00.. قونيا سبور وألتاي أزمير

الدوري الفرنسي

5:00.. باريس سان جيرمان وكليرمونت.. بي إن سبورتس HD2

6:00.. نابولي ويوفنتوس

الدوري الألماني

3:30.. باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند

6:30.. لايبزيج وبايرن ميونيخ

الدوري السعودي

7:35.. الاتحاد وأبها