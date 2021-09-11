شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد بركات يسجل بمرمى النجم الساحلي ليتوج الأهلي بطلا لدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، هدفا لا ينسى فى نهائيات دوري الأبطال الأفريقى فى شباك النجم الساحلى 2005 هدف محمد بركات جاء من زاوية ركنية خارج منطقة الجزاء من الوضع متحركا وفى وسط رقابة مدافعى بطل تونس ليعلن تتويج الأهلى بطلا لقارة أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد سجلها محمد أبو تريكة وأسامة حسنى ومحمد بركات.

واحتفل محمد بركات، نجم الأهلى السابق ومدير منتخب مصر بعيد ميلاده الـ45، حيث إنه من مواليد 7 سبتمبر 1976، ويعد "الزئبقى" محمد بركات أحد أهم لاعبى الكرة المصرية فى العشرين عاماً الأخيرة، ويحظى بشعبية كبيرة بعدما ساهم فى فوز مصر بكأس أمم أفريقيا لعام 2006، كما ساهم فى فوز الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الأفريقى 3 مرات أيضاً.