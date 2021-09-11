ما هو موعد مباراة الجزيرة والنصر في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - السبت 11 سبتمبر 2021

تستكمل منافسات دوري أدنوك للمحترفين في موسمه الجديد 2021-2022، حيث يلتقي الجزيرة مع نظيره النصر في الجولة الثالثة، مساء السبت.



ويحتل فريق الجزيرة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 4 نقاط بعد مرور جولتين، فيما يأتي النصر سابعا بـ3 نقاط.

يستضيف الجزيرة، فريق النصر في الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي، على ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري الإماراتي لموسم 2021-2022 عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الجزيرة والنصر عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 على الهواء مباشرة.