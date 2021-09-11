شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة أندية الممتاز تعقد أول اجتماعاتها 22 سبتمبر لوضع لائحة الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة، أول اجتماعاته يوم 22 سبتمبر الجارى لوضع لائحة الدورى الممتاز الجديد الذى ينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل، وتشكيل لجنة المسابقات للموسم الجديد.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم، أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

وأضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه ستتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15 و16 سبتمبر، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الـ18.