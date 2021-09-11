شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يضع برنامجا بدنيا لتجهيز ميكيسونى قبل السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة بيتسو موسيمانى على وضع برنامج بدنى لتجهيز الموزمبيقى لويس ميكيسوني، لاعب الفريق المنضم حديثًا من فريق سيمبا التنزاني حتى ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بسبب وصوله متأخراً للقاهرة.

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رفع الحمل البدني للاعبي الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، بعد الانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا لخوض مباراة السوبر المصري ضد طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويرغب موسيماني في رفع معدل اللياقة البدنية للاعبيه والوصول لأعلى فورمة بدنية للاعبيه قبل خوض لقاء السوبر المحلي، في ظل ابتعاد اللاعبين لفترة عن التدريبات الجماعية بعد الراحة التي حصلوا عليها عقب نهاية الموسم الماضي، بحيث يخوض اللاعبين تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال بالفريق الأحمر.

وتلقى النادي الأهلي تلقى خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بتحديد موعد لقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد برج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

وكشف خطاب اتحاد الكرة المصري أيضا عن لائحة المباراة، مؤكدًا أنه حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي يلعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين وإذا انتهى الوقت الإضافي بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.

وشدد الخطاب أيضا على ارتداء الأهلي بطل دوري 2019-2020 زيه الأصلي على أن يرتدي طلائع الجيش ثاني كأس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.‏