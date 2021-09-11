شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يفسخ عقد الثلاثى الأجنبى بعد الهبوط بسبب المقابل المادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر، فسخ التعاقد مع الثلاثى الأجنبى مامادو انياس وحميدو ماو ومحمد فييرا بسبب ارتفاع المقابل المادى لعقودهم وعدم قدرة الفريق على الوفاء بها بسبب هبوطه للقسم الثانى، وتأكد هبوط الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد 11 عاماً قضاها في الدوري الممتاز.

وأعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع الموريتاني مامادو نياس جناح نادي الإنتاج الحربي السابق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

في سياق مختلف، طلبت إدارة النادى الأهلى من أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، التشاور مع عمرو أنور المدير الفنى لفريق الشباب بالقلعة الحمراء حول الثلاثى المنتظر أن يطلبهم كشرى للانتقال لناديه فى إطار الاتفاق بين إدارتى الناديين فى صفقة انتقال مصطفى البدرى للأهلى.

وحصل الأهلى على جهود مصطفى البدرى لمدة خمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه بجانب حصول الإنتاج الحربي على ثلاثة لاعبين مواليد 99 سنة من شباب الأهلي، بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيعه لأى ناد.

وأعلن اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى تمديد تعاقد ناديه مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق موسماً أخر، وقال اللواء أشرف عامر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :"أحمد كشرى وقع على عقد جديد مع الإنتاج الحربى لمدة موسم ، ليقود الفريق فى القسم الثانى ، لدينا ثقة شديدة فى قدرات كشرى على إعادة الإنتاج الحربى للدورى الممتاز سريعاً ، ناقشنا معه كل متطلباته بشأن الفريق ونسعى لتنفيذها".