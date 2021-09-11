شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح خطايا ضياع الدوري على رأس أولويات موسيماني فى الأهلى قبل التحضير للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على عقد محاضرات نظرية متواصلة مع لاعبي الفريق الأحمر، من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال الموسم الماضي، لمنع تكرارها في الفترة المقبلة والتي يستهلها بخوض مباراة السوبر المصري ثم استكمال مباريات الكأس.

ويرغب موسيماني في معالجة كل الأخطاء في صفوف فريقه، خاصة الدفاعية من حيث التمركز والرقابة والمساحات الموجودة بين خطي الدفاع والهجوم وكيفية التعامل مع الكرات العرضية، وهي من كبدت الفريق الأحمر.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي عن وجود أخطاء لابد من تصحيحها قبل بدء خوض المنافسات المقبلة، حيث كان حريصا طوال فترة الأجازة على مراجعة فيديوهات لمباريات الأهلي والتي شهدت حدوث أخطاء من لاعبيه.

موسيماني يرى أن هناك أخطاء في عدم تصحيح الأخطاء التي تكررت كثيرا بسبب ضيق الوقت وعدم وجود الوقت الكافي للعمل على رصدها وشرحها للاعبين، وهو ما دفعه لاستغلال الأجازة في رصدها جميعها قبل أن يعمل على تصحيحها في مران الفريق الأحمر مع بداية التحضيرات للفترة المقبلة.